Enge Kiste: Dresdner Eislöwen kassieren Penalty-Pleite gegen Nauheim

Dresden. Es war ein Spiel auf Messers Schneide – am Ende verloren die Dresdner Eislöwen das Top-Spiel gegen die Roten Teufel Bad Nauheim in eigener Halle hauchdünn mit 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0) nach Penaltyschießen. Zumindest ein Punkt verbleibt damit in Dresden. Den entscheidenden Penalty verwandelte von den Gästen Goldhelm Taylor Vause. Zuvor hatte schon Tobias Wörle für Bad Nauheim getroffen, während für die Eislöwen nur Jordan Knackstedt erfolgreich war. Simon Karlsson und Johan Porsberger waren am starken Keeper Felix Bick gescheitert. Für die Dresdner war es im vierten Penaltyschießen die dritte Niederlage.

