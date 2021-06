Sorgen bei den "Three Lions": England-Profi Alexander-Arnold im Test gegen Österreich verletzt ausgewechselt

Der englische Nationalspieler Trent Alexander-Arnold hat im Testspiel der Three Lions vor der EM eine Verletzung erlitten und droht auszufallen. Der 22-Jährige vom FC Liverpool konnte die Partie der Engländer am Mittwoch in Middlesbrough gegen Österreich (1:0) nicht beenden, er verletzte sich kurz vor Schluss – offenbar am linken Oberschenkel – und musste auf dem Weg in die Kabine gestützt werden. "Es ist nicht gut, ihn so vom Feld kommen zu sehen", sagte der englische Nationaltrainer Gareth Southgate. Eine Diagnose lag am Abend zunächst nicht vor. Er ist neben Kyle Walker (Manchester City), Reece James (FC Chelsea) und Kieran Trippier (Atletico Madrid) der vierte Rechtsverteidiger im englischen Kader mit einer Blessur. Anzeige

Was war passiert? Eigentlich begann die Partie für den Liverpool-Profi, der lange als Wackel-Kandidat für den englischen Kader galt, gut. Nach wenigen Minuten trug er sich beinahe als Torschütze in den Spielbericht ein. Seinen Schuss vom rechten Strafraumrand konnte Österreichs Keeper Daniel Bachmann gerade noch über die Latte lenken (4.). In der 86. Minute vertrat sich Alexander-Arnold dann aber bei einem Klärungsversuch in der eigenen Hälfte (86.). Er zeigte direkt an, dass er ausgewechselt werden müsse. Kurios: Weil er sich ohne Erlaubnis des Schiedsrichters behandeln ließ, sah er noch die Gelbe Karte.