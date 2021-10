Vor WM-Qualifikationsspiel gegen England: Brand in Nationalstadion von Andorra

Ein Brand im Nationalstadion von Andorra hat einen Tag vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen England den Bühnenbau für Kommentatoren und Kameras zerstört. Auf Bildern ist zu sehen, wie die zweistöckige Konstruktion am Freitagnachmittag in Flammen aufging und schwarzer Rauch in die Höhe quoll. Auch der Kunstrasen hat in einem Bereich an der Seitenlinie leichten Schaden genommen.

