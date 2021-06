Der Fall Jadon Sancho: Darum ist der BVB-Star bei den Engländern nur Reservist

Auch Lothar Matthäus kann nicht nachvollziehen, dass Jadon Sancho bei der EM bislang nur Statist ist bei der englischen Nationalmannschaft . Im ersten Gruppenspiel gegen Kroatien (1:0) gehörte der 21 Jahre junge Flügelspieler von Borussia Dortmund nicht zum Kader. Gegen Schottland (0:0) saß Sancho 90 Minuten auf der Bank, dabei hätte England ein bisschen Inspiration in der Offensive gut gebrauchen können. Zum Abschluss der Vorrunde gegen Tschechien (1:0) kam Sancho nur die letzten sechs Minuten zum Einsatz. Vor dem Achtelfinale gegen Deutschland am Dienstag (18 Uhr/Das Erste und Magenta TV) im Wembley-Stadion schlägt Matthäus einen Tausch vor: "Wenn er für England nicht gut genug ist, geben wir ihm gerne einen deutschen Pass."

Der Scherz des DFB-Rekordnationalspielers fasst gut die allgemeine Verwunderung zusammen, die deutsche Beobachter angesichts der Tatsache verspüren, dass Sancho in der Nationalmannschaft außen vor ist. Sancho gehört zu den überragenden Profis der Bundesliga und war einer der Schlüsselspieler dafür, dass die abgelaufene Saison ein Happy End nahm für Borussia Dortmund mit der Qualifikation zur Champions League und dem Gewinn des DFB-Pokals. Mit jeweils zwei Toren gegen Leipzig beim 3:2 im Bundesliga-Schlussspurt und dem 4:1 im Finale von Berlin wies Sancho nach, dass er ein Spieler ist, der auf großer Bühne zu großer Form aufläuft. Genau das also, was England traditionell misslingt.