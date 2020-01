England-Comeback: Ex-Bayern-Keeper Pepe Reina verlässt die AC Mailand und wechselt zu Aston Villa

Der ehemalige spanische Nationaltorwart José Manuel Reina ist zurück in der Premier League! Pepe Reina, wie er genannt wird, wechselt für ein halbes Jahr zurück auf die Insel. Der 37-Jährige, der in der Saison 2014/15 zweiter Keeper beim FC Bayern München hinter Manuel Neuer gewesen war, wird bis zum Saisonende von der AC Mailand an Aston Villa ausgeliehen. Das gaben beide Vereine am Montagabend bekannt. Reina stand viele Jahre beim FC Liverpool unter Vertrag.