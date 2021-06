England feiert "unglaublichen" EM-Coup gegen Deutschland: "Wir haben Geschichte geschrieben"

In einem lange ausgeglichenen Achtelfinale hatte die englische Mannschaft das bessere Ende für sich - und zeigte sich im Anschluss begeistert über den geglückten Coup gegen Deutschland, das sich bereits nach der Runde der letzten 16 von der Europameisterschaft verabschieden muss. Der Angstgegner erwies sich für die Three Lions vor 41.973 Fans als überwindbare Hürde; England gewann nach späten Toren von Raheem Sterling und Harry Kane letztlich verdient mit 2:0 (0:0) und steht im Viertelfinale. Während Sterling sich über einen "speziellen" Erfolg freute, zeigte sich Kapitän Kane beeindruckt von seinen Mitspielern. Anzeige

Rice: "Wir wollten es den Leuten zeigen" "Die Jungs haben eine irrsinnige Mentalität gezeigt", jubelte der Mittelstürmer von Tottenham Hotspur, der zuletzt heftig kritisiert worden war, gegen die Deutschen aber sein erstes Turniertor zum entscheidenden 2:0 erzielte und den Sack damit zu machte. Die Engländer hatten sich in Wembley angefeuert von einer beeindruckenden Kulisse vor allem in den Zweikämpfen hochmotiviert gezeigt. "Eine Menge Leute haben uns in der Vorrunde abgeschrieben, sich über die Leistungen beklagt und dass wir nicht genug getroffen haben", sagte Mittelfeldspieler Declan Rice. "Wir wollten es den Leuten zeigen."

Dass das gelang, lag nicht nur an der besseren Chancenverwertung, sondern auch am beeindruckenden Heimvorteil, der den Briten einen gewaltigen Schub gab. "Bei diesem vollen Haus war jeder bis in die Haarspitzen motiviert, a.) Deutschland rauszuwerfen und b.) im Turnier weiterzukommen", sagte Rice, der gemeinsam mit Kalvin Phillips das Mittelfeld dominierte und die deutschen Kreativspieler um Toni Kroos und Thomas Müller weitgehend aus dem Spiel nahm. Der Sieg gegen den großen Rivalen sei "unglaublich", so Rice. Und England-Legende Gary Lineker twitterte im Freudentaumel: "Es ist Zeit, dass wir die Phrase, dass die Deutschen immer gewinnen, zu den Akten legen - Ruhe in Frieden!"





Sterling: "Mussten ein großes Spiel abliefern" Die für die Engländer eher unvorteilhafte Turnier-Bilanz gegen Deutschland scheint für die Mannschaft von Nationaltrainer Gareth Southgate tatsächlich eine zusätzliche Motivation gewesen zu sein - denn vor allem in der Schlussphase schien es, als wollten die Engländer den Sieg mehr als ihre Gegenspieler. Die englischen Profis hätten "gewusst, dass wir ein großes Spiel abliefern müssen", sagte Sterling, der wie schon in der Vorrunde zu den besten Spielern des Weltmeisters von 1966 gehörte. "Das ist Geschichte", sagte Rice. "Jeder Spieler ist über die letzten Spiele gefragt worden, aber wir haben Geschichte geschrieben. Gary Neville hat gesagt, diese Spiele kommen nicht häufig, deshalb war es eine Freude, ein Teil dieses Spiels gewesen zu sein."