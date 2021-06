England-Profis blicken ohne Angst auf Deutschland-Duell: "Es hat keinen Sinn, die Vergangenheit zu fürchten"

Im heiligsten Fußball-Tempel treffen die "Three Lions" am kommenden Dienstag (18 Uhr, ARD und MagentaTV) auf ihren Angstgegner: Im EM-Achtelfinale spielt England im heimischen Wembley-Stadion gegen die deutsche Nationalmannschaft. Die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate will dann ein Turnier-Trauma gegen den DFB begraben: Seit dem WM-Finale 1966 konnte ein englisches Team bei einem der beiden großen Turniere in der K.o.-Phase nicht mehr gegen die Deutschen gewinnen. Vor dem neuerlichen Duell kommt bei den Spielern allerdings kein Angstschweiß auf: "Es hat keinen Sinn, die Vergangenheit zu fürchten. Du kannst nicht zurückgehen und sie ändern", sagte Angreifer Marcus Rashford am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Rashford rief seine Kollegen dazu auf, nach vorne zu blicken: "Was wir beeinflussen können ist das Ergebnis des nächsten Spiels und dass wir uns in die bestmögliche Position bringen, um zu gewinnen", sagte er. Dann könne man aber doch für ein rares englisches Highlight im ewigen englisch-deutschen Duell sorgen. "Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, das Spiel zu gewinnen. Aber wenn wir das tun, schreiben wir Geschichte. So schaffen es großartige Teams, dass man sich für viele viele Jahre an sie erinnert", meint der Profi von Manchester United.