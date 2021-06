Im Video: Warum Gündogan gegen England die Bank droht – und das DFB-Team an 2010 denken sollte

Im Video erinnert sich RND-Sportchef Heiko Ostendorp im Gespräch mit Moderator Roman Gerth an einige bisherige Aufeinandertreffen zwischen den "Three Lions" und der deutschen Nationalelf. "2010 hat Deutschland die Engländer dominiert. Mit diesem Selbstvertrauen muss die Mannschaft wieder auftreten", meint Ostendorp. Das gesamte Gespräch gibt es hier im Video!

Ilkay Gündogan von Manchester City könnte ausgerechnet in seiner Wahlheimat England vorerst zuschauen müssen. Der Mittelfeld-Stratege "kam in den ersten Spielen noch nicht so richtig zur Geltung", meint Ostendorp. Noch immer warte Gündogan "auf seinen Durchbruch auf Nationalmannschaftsebene". Daher geht Ostendorp davon aus, dass der 30-Jährige wohl auf der Bank sitzen wird.