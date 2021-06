England fordert DFB-Team, Schweden gegen die Ukraine: Ballack tippt das EM-Achtelfinale am Dienstag

In der Fußball-Kultstätte Wembley will die deutsche Nationalmannschaft den Einzug ins Viertelfinale schaffen. Gegner ist am Dienstagabend (18 Uhr, ARD und MagentaTV) Gastgeber England. Im letzten Achtelfinale der EM stehen sich anschließend (21 Uhr, ARD und MagentaTV) in Glasgow Schweden und die Ukraine gegenüber.

Ex-Nationalspieler Michael Ballack gibt gegenüber dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), seine Tipps ab. Der "Capitano" sagte am Montag bereits das Weiterkommen von Spanien voraus – mit der richtigen Tordifferenz. Ballack hatte auf einen 3:1-Erfolg der "Furia Roja" getippt, das Team gewann nach Verlängerung mit 5:3. Mit seinem 1:0-Tipp auf Frankreich im Achtelfinale gegen die Schweiz lag der frühere Nationalspieler hingegen falsch. Durch das 5:4 (3:3, 3:3, 1:0) vom Punkt erreichte die Nati erstmals ein EM-Viertelfinale. Und wer zieht am Dienstag nach?