Nach Rassismus-Attacken: England-Star Marcus Rashford reagiert mit Statement auf Beleidigungen

Wochenlang ist England auf einer Welle der Euphorie geschwommen. Doch in der Stunde der Tragödie haben einige Anhänger der Nationalmannschaft ihre hässliche Seite gezeigt. Nach der Niederlage im Elfmeterschießen im EM-Finale gegen Italien sind die drei Fehlschützen Marcus Rashford, Jadon Sancho und Bukayo Saka teilweise heftig rassistisch beleidigt worden. Rashford äußerte sich nun in einem langen Statement, das er auf Twitter veröffentlichte. "Ich kann Kritik an meiner Leistung den ganzen Tag ertragen, mein Elfmeter war nicht gut genug, er hätte reingehen müssen, aber ich werde mich nie dafür entschuldigen, wer ich bin oder wo ich herkomme", schrieb Rashford. Anzeige

Der 23 Jahre alte Angreifer war von England-Trainer Gareth Southgate in der Verlängerung extra für das Elfmeterschießen eingewechselt worden. Er trat den dritten Versuch im Elfmeterschießen und scheiterte dabei am linken Pfosten. Mit dem Schuss haderte Rashford auch einen Tag später noch: "Ich habe mich gefühlt, als hätte ich jeden enttäuscht. Ein Elfmeter war alles, was ich dem Team beisteuern sollte. Ich kann Elfmeter im Schlaf schießen, warum also nicht diesen?", schrieb er und entschuldigte sich. Trainer Southgate hatte die Verantwortung für die Fehlschüsse aber bereits auf sich genommen. "Ich wähle die Schützen aus. Es ist meine Verantwortung. Es liegt nicht an den Spielern", sagte er.