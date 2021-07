England trifft im EM-Halbfinale auf Dänemark: So tippt Ex-DFB-Kapitän Michael Ballack

Nun stellt sich die Frage: Wer wird der zweite EM-Finalist? Die Entscheidung naht. Am Mittwoch (21 Uhr, ZDF und Magenta TV) kämpfen England und Dänemark um den verbliebenen Platz im Endspiel des laufenden Turniers. Während sich die "Three Lions" als einer der Topfavoriten auf den EM-Triumph im Londoner Wembley-Stadion durchaus im Vorteil wähnen, geht Dänemark als Underdog in die Partie. Die Skandinavier zeigten nach dem Drama um Christian Eriksen, das weit über den Fußball hinausging, aber eine gelungene Reaktion und brillieren mit mannschaftlichem Zusammenhalt. Spannung ist vor dem Duell garantiert. Und was tippt Ballack?