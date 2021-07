Nach UEFA-Strafe: Trainer Southgate ruft England-Fans beim EM-Finale zu Respekt auf

Der englische Nationaltrainer Gareth Southgate hat gut 24 Stunden vor dem EM-Endspiel keinen Zweifel am Ziel seines Teams gelassen. "Wir sind in einem Finale, und wir sind hier, um zu gewinnen. Wir wollen den Pokal für alle nach Hause bringen", sagte der 50-Jährige am Samstagabend. Am Sonntagabend (21 Uhr, ZDF und MagentaTV) empfangen die Three Lions im heimischen Wembley-Stadion Italien. Southgate lobte die Widerstandsfähigkeit und den Zusammenhalt seiner Mannschaft, "das hat sie auf diesen Moment vorbereitet".

