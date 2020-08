England führt Gehaltsobergrenze für 3. und 4. Liga ein - "Auswirkungen von Covid-19 tiefgreifend"

Im englischen Fußball gibt es ab sofort eine Gehaltsobergrenze für die drittklassige League One und die viertklassige League Two. Die zuständige Dachorganisation English Football League (EFL) verständigte sich mit den Klubs auf eine entsprechende Maßnahme. Laut einer Stellungnahme der EFL werden die Gehälter in der League One bei 2,5 Millionen britischen Pfund (umgerechnet etwa 2,8 Millionen Euro) und in der League Two bei 1,5 Millionen Pfund (ca. 1,7 Millionen Euro) gedeckelt - jeweils für den gesamten Kader. Darin enthalten sind demnach neben den Grundlöhnen auch Steuern, Boni, Bildrechte und Beratergebühren, aber nicht mögliche Prämien für die Vereine aus Pokalwettbewerben oder Werbeaktionen.