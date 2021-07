Ab dem 19. Juli: Britischer Premierminister Johnson kündigt Ende der Zuschauer-Beschränkungen an

Nicht nur die Einschränkungen, bei den Zuschauer-Kapazitäten sollen fallen. Johnson kündigte am Montag das Ende der meisten Pandemie-Maßnahmen an. So soll etwa auch die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasenschutz fallen. Stattdessen wolle die Regierung künftig Empfehlungen herausgeben, in welchen Situationen eine Gesichtsmaske vernünftig sei. Vorstellbar ist also sogar, dass die Fans in den britischen Stadien bald wieder ohne Maske auf der Tribüne sitzen – obwohl die sogenannte Delta-Variante des Coronavirus derzeit in Großbritannien für steigende Zahlen sorgt.