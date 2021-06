England-Star Kane mit Kampfansage vor Deutschland-Kracher: Werde körperlich in Bestform sein

Englands Superstar Harry Kane fühlt sich vor dem Achtelfinale gegen Deutschland so gut wie noch nie bei dieser Europameisterschaft. "Am Dienstagabend werde ich körperlich in meiner besten Form bei diesem Turnier sein, und genauso wollte ich es auch", sagte der Kapitän der Three Lions in einem am Samstag veröffentlichten Interview der Zeitung The Telegraph. Der 27-Jährige macht sich daher auch keine Sorgen darum, dass er vor dem K.o.-Klassiker gegen die Deutschen am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) bei der EM bislang noch nicht getroffen hat.

Anzeige

"Ich habe immer an mich geglaubt. Ich könnte zehn oder 15 Spiele nacheinander nicht treffen, aber bei der nächsten Chance würde ich wieder alles dafür tun, um ein Tor zu machen", sagte der Angreifer der Tottenham Hotspur. "Bei der WM in Russland habe ich direkt zu Beginn viele Tore gemacht, war in den wichtigen Spielen danach, im Viertel- und Halbfinale, aber vielleicht nicht in Top-Form."