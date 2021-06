Vor England-Duell: Antonio Rüdiger und Ilkay Gündogan fehlen im DFB-Training

Bundestrainer Joachim Löw muss zwei Tage vor dem EM-Achtelfinale um zwei bisherige Stammspieler bangen: Am Sonntagvormittag beim vorletzten Training der Nationalmannschaft vor dem Klassiker gegen England am Dienstagabend im Londoner Wembley-Stadion (18 Uhr, ARD und MagentaTV) konnten Innenverteidiger Antonio Rüdiger und Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan nicht mitwirken.

Die beiden England-Legionäre sind beide durch unterschiedliche Blessuren zu der Pause gezwungen worden. Gündogan zog sich im Spiel gegen Ungarn eine Schädelprellung zu, die ihn vom Mannschaftstraining abhielt. Rüdiger plagt sich mit einer leichten Erkältung, die aber ebenfalls noch vor dem England-Spiel auskuriert werden könnte. Beide Spieler sollen aber wohl zumindest mit auf die Insel reisen. Das Abschlusstraining findet am Montag um 11 Uhr noch in Herzogenaurach statt, bevor der DFB-Tross am Nachmittag in Richtung Großbritannien aufbricht.