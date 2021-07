England im Final-Taumel: Matchwinner Harry Kane kann Endspiel gegen Italien "nicht erwarten"

"It's coming home" skandierten die englischen Fans nach Abpfiff im mit 64.950 Zuschauern gut vollbesetzten Wembley-Stadion in London. Ihre Mannschaft hatte gerade Geschichte geschrieben. An einem magischen Abend in der legendären Arena erreichten die Three Lions erstmals das Finale einer Europameisterschaft und beendeten Dänemarks wundersame Sommerreise. "Unglaublich, was für ein Spiel. Echt hart. Wir waren da, als es zählte.", sagte Matchwinner Harry Kane, der als Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde, euphorisch. Nach dem 2:1 nach Verlängerung wartet im Endspiel am Sonntag nun Italien auf die Three Lions.

