Deutschland favorisiert? England-Spiel gegen Island muss womöglich im Ausland stattfinden

Die Spielansetzungen zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase bereiten dem englische Fußball-Verband Kopfzerbrechen: Nach dem Testspiel gegen Irland am Donnerstag (21.00 Uhr) spielt die Nationalmannschaft von Trainer Gareth Southgate am Sonntag (20.45 Uhr) in Leuven gegen Belgien – so weit, so unproblematisch. Aber: Am letzten Spieltag der Vorrunde am nächsten Mittwoch soll es zu Hause gegen Island (20.45 Uhr, alle DAZN) gehen – eigentlich. Doch weil die Isländer am Sonntag zuvor gegen Dänemark spielen, ist die Austragung im Londoner Wembley-Stadion in Gefahr. Die Partie muss eventuell im Ausland und damit auf neutralem Boden ausgetragen werden. Und wie die Londoner Times berichtet, favorisiert man für diesen Fall eine Austragung der Partie in einem deutschen Stadion.

