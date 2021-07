Mix aus Junggesellenabschied, Karneval und Mottoparty: So lief der Tag in London vor dem EM-Finale

Harry Maguire. Er trinkt Wodka und Jägermeister. Sein Kopf ist verdammt groß. “Fucking massive!” Das erfuhr man in London überall am Sonntag, dem größten Tag für den englischen Fußball seit dem WM-Titel 1966. Man hört den beliebten Fan-Gesang zu Abwehr-Kante Maguire am Trafalgar Square, vorgetragen von einer Gruppe von England-Fans, die vor einer Filiale des Supermarkts Tesco warteten, um ihren Bier-Vorrat aufzufüllen. Und man hörte den Maguire-Gesang natürlich am Wembley-Stadion, wo schon am frühen Nachmittag kein Durchkommen mehr war. Anzeige

Das Lied über den Innenverteidiger war genau so präsent wie alle anderen Gesänge, die Englands Nationalmannschaft durch das Turnier begleitet hatten, bis ins Finale am Sonntagabend gegen Italien. Es war genau so präsent wie “Three Lions (Football’s Coming Home)”, wie “Sweet Caroline!”, die heimlichen EM-Hymne der Engländer, und wie das Lied über Trainer Gareth Southgate, zur Melodie von “Whole Again” von Atomic Kitten: “Southgate you’re the one.”

“Swinging London” hieß es in den 1960ern, als die Stadt zum Zentrum von Mode, Kultur und des lässigen Lebensstils wurde, und auch am Finaltag herrschten starke Schwingungen. Normalerweise verschluckt London den Fußball. Wenn ein oder mehrere Spiele der Premier League stattfinden, merkt man davon abseits der Stadien wenig. Beim EM-Finale ist das anders. Überall waren Fans unterwegs, mit einer Flasche Bier in der Hand oder einem ganzen Karton alkoholischer Getränke unter dem Arm. Die Stimmung war eine Mischung aus gigantischem Junggesellenabschied, Karneval und Mottoparty. Das Motto: England. London war Laufsteg für England-Trikots in allen Farben und Ausführungen, aus jeder Zeit.





Stimmungsbericht vor EM-Finale in London

Die Trikots von früher stehen dafür, dass England immer wieder gescheitert ist in den vergangenen 55 Jahren. Das aktuelle Trikot steht für Erlösung vom nationalen Trauma des Versagens. Schon vor dem Finale waren sich viele Kommentatoren einig: England hat gewonnen bei der EM, die Nationalmannschaft und das Land. “Wir sind im Endspiel. Das ist schon eine Leistung”, sagte am Mittag am Trafalgar Square Naomi, blonde Haare, England-Fahne auf dem T-Shirt, aber ihre Freunde protestierten. Wenn man so weit gekommen sei, wolle man auch gewinnen.

Sie sind alle um die 20 Jahre jung, wie viele Menschen, die in London unterwegs waren. “Das ist der größte Tag unseres Lebens. Es ist gigantisch!”, sagte Henry, einer von Naomis Freunden. Als England Weltmeister wurde, vor 55 Jahren, herrschte der Anspruch, dass so etwas regelmäßig passiert. Die aktuelle Fan-Generation weiß, dass ein Finale möglicherweise eine einmalige Gelegenheit ist. Genau so zelebrierte sie den Tag.

Die Fans zieht es zum Londoner Fußball-Tempel Zentrum der Euphorie war natürlich das Wembley-Stadion. Schon am frühen Nachmittag zog es die Menschen in Tausenden zu der heiligen Spielstätte. Die wenigsten von ihnen dürften einen Karte gehabt haben, aber sie wollten da sein, den Hauch der Geschichte spüren. Es wurde gesungen, Pyro-Technik abgebrannt, es wurde getrunken, viel getrunken – und dass die Corona-Zahlen in England rasant steigen, das schien die Leute nicht zu interessieren.

Es waren am Sonntag natürlich auch die unangenehmen Elemente zu besichtigen, die ein solches Ereignis mit sich bringt. Man musste in der Stadt und am Stadion aufpassen, nicht in zerbrochene Bierflaschen zu treten. Gepinkelt wurde, wo es passte. Hin und wieder war das Lied von den “zehn deutschen Bombern” zu hören, und als Frau musste man einiges ertragen. “Get your tits out for the lads”, sang eine Gruppe in Richtung eines weiblichen Fans am Trafalgar Square.