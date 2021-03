England kein Risikogebiet mehr: Die Auswirkungen für Lewandowski, Alaba, Bellingham und Co.

Nach der bisherigen Regelung hätten die Spieler, die zu den Partien nach England, Schottland, Nordirland oder Irland gereist wären, im Anschluss 14 Tage in Deutschland in Quarantäne gemusst. Durch die Streichung der Länder von der RKI-Liste ist dies nun nicht mehr nötig. Damit könnte Lewandowski mit Polen in London gegen England antreten. Im gleichen Spiel könnte demnach auch BVB-Profi Jude Bellingham auflaufen, der für die englische Nationalmannschaft nominiert wurde. Ähnliches gilt auch für die österreichischen Nationalspieler David Alaba und Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart, die in Schottland antreten.