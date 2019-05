New York Times: England-Meister ManCity droht Ausschluss aus der Champions League

Die Champions League ohne Pep Guardiola? Eigentlich unvorstellbar. Der Trainer gehört zu den erfolgreichsten Trainern der Fußballgeschichte, wurde gerade mit Manchester City zum insgesamt sechsten Mal englischer Meister - nach einem hochklassigen Duell mit dem FC Liverpool . Nur einen Tag später erreichte die Citizens eine Hiobsbotschaft. Nach Informationen der New York Times droht Guardiola und seinen Spielern bereits für die kommende Saison ein Super-GAU: Der Ausschluss aus der Champions League !

Grund für die drastische Maßnahme ist ein Verstoß des Klubs gegen das sogenannte Financial Fair Play (FFP), das eine Ausgabenkontrolle der Vereine vorsieht. Und genau dieses FFP haben die Citizens offenbar durch verdeckte Zahlungen von Citys Eigentümer Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan an den Klub aus den East Midlands systematisch missachtet.

Unregelmäßigkeiten auch bei Transfer von Jadon Sancho

Nach Abschluss der Untersuchungen, die gegen die Engländer seit Monaten laufen, könne es zu einer Empfehlung für einen Ausschluss vom wichtigsten Vereinswettbewerb der Welt kommen, hieß es in dem Bericht weiter. Die Empfehlung soll vorsehen, die Mannschaft von Pep Guardiola für eine Saison von der Teilnahme der Champions League auszuschließen.

Vor zwei Wochen hatte es ein Treffen der UEFA-Finanzbehörde in Nyon gegeben. Dort wurden die Ergebnisse der Untersuchungen zusammengetragen. Noch ist unklar, ob die mögliche Sperre (über die Untersuchungschef Yves Leterme final richten wird) schon in der kommenden Saison oder noch später in Kraft tritt.