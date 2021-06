Auch bei Deutschland-Niederlage: England will Southgate halten – Vertragsgespräche nach der EM

Am kommenden Dienstag geht es für Gareth Southgate um Wiedergutmachung. Vor 25 Jahren leistete sich der damalige englische Nationalspieler im EM-Halbfinale im Londoner Wembley-Stadion gegen die deutsche Nationalmannschaft den entscheidenden Fehlschuss . Ein Vierteljahrhundert später kann der heutige Nationaltrainer der "Three Lions" den damaligen Aussetzer mit einem Sieg im EM-Achtelfinale gegen die DFB-Auswahl zumindest in Vergessenheit geraten lassen, wenn sein Team den alten Rivalen schlägt. Unabhängig vom Ausgang der Partie bekam Southgate vom englischen Verband aber nun das Vertrauen ausgesprochen.

"Wir finden ihn großartig, auf und neben dem Platz. Wir wollen, dass er weitermacht. Er macht einen tollen Job. Unabhängig von Dienstag", sagte FA-Boss Mark Bullingham im englischen EM-Basislager in Burton upon Trent. "Genieße ich diesen Fußball? Ja, das tue ich", sagte Bullingham angesprochen auf die bisherigen EM-Leistungen Englands, die im Land durchaus für Kritik sorgten.

Neuer Vertrag bis zur EM 2024 in Deutschland?

Southgates aktueller Vertrag läuft noch bis zur WM 2022 in Katar. Bullingham erklärte aber, dass er nach jetzigem Stand gerne mit dem Trainer verlängern möchte. Nach der EM wolle man in "formale Gespräche" treten, so der Verbandschef. "Unsere Unterstützung ist unerschütterlich. Wir stehen zu 100 Prozent hinter Gareth", sagte er. "Die WM 2022 ist ein Anreiz, auch dass sie nur 18 Monate entfernt ist, ist aufregend. Und dann schaut man auf die EM 2024 in Deutschland – die ist wieder nur 18 Monate danach. Es werden wirklich aufregende drei Jahre. Gareth weiß genau, was wir von ihm halten und dass wir wollen, dass er weiter macht."