England-Nationalspieler Mings kritisiert Premier-League-Neustart: "Von Finanzen getrieben"

Der englische Fußball-Nationalspieler Tyrone Mings vom Erstligisten Aston Villa hat sich kritisch über die geplante Rückkehr der Premier League am 17. Juni geäußert. " Als Spieler sind wir die letzten, die zum Projekt Neustart gefragt werden ", sagte der 27 Jahre alte Abwehrspieler der Mail on Sunday.

Die Motive dahinter bezeichnete er als "wahrscheinlich zu 100 Prozent von Finanzen getrieben". Trotzdem sei er davon überzeugt, dass die Verhältnisse so sicher sein werden wie möglich. Er selbst will wieder antreten. Aston Villa ist einer der ersten Klubs in der Premier League, die bei der Rückkehr der Top-Liga wieder spielen sollen. Geplant ist eine Partie gegen Sheffield United am 17. Juni.