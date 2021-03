England nominiert Jude Bellingham: Verweigert der BVB die Abstellung?

Jetzt ist es offiziell! Der englische Fußball-Verband hat Jude Bellingham für die Nationalmannschaft nominiert - und könnte damit für mächtig Diskussionen sorgen . Denn der Profi von Borussia Dortmund könnte aufgrund der Reise-Beschränkungen der Bundesregierung nach seiner Rückkehr in Quarantäne müssen. Für den BVB wäre das ein herber Rückschlag, weshalb sich die Klub-Verantwortlichen in einen engen Austausch mit dem Verband und den Gesundheitsbehörden begeben.

Weil zwei der Länderspiele der "Three Lions" in London stattfinden und England als Corona-Risikogebiet gilt, müsste Bellingham nach seiner Rückkehr in eine 14-tägige Isolation. In dieser Zeit stehen jedoch das Viertelfinale der Champions League und die wichtigen Bundesliga-Partien gegen Frankfurt und in Stuttgart an, bei denen die Dortmunder nicht auf Bellingham oder andere Profis verzichten wollen.