England-Presse bejubelt "Three Lions" nach Einzug in EM-Halbfinale: "Noch zwei Spiele bis zur Unsterblichkeit"

Selbstbewusst, euphorisch und mit dem Titelgewinn als klarer Vorgabe für die Nationalmannschaft hat die englische Presse auf den Halbfinal-Einzug der "Three Lions" bei der Europameisterschaft reagiert. "Noch zwei Spiele bis zur Unsterblichkeit", jubelte der Mirror nach dem 4:0 gegen die Ukraine in Rom und blickte auf das nun anstehende Vorschlussrunden-Duell mit Dänemark am Mittwoch sowie das mögliche Endspiel am 11. Juli: "Was für eine Nacht! England beweist, dass es nicht darauf ankommt, wie man in ein Turnier startet. Entscheidend ist, wie man ein Turnier beendet. Jetzt winken die Geschichtsbücher: Die erste große Trophäe seit dem WM-Sieg 1966 und die Chance darauf, einer Nation, die einen vereinenden Erfolg verzweifelt benötigt, für immer in Erinnerung zu bleiben."

