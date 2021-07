"Hätten sich hinstellen müssen": Roy Keane geht nach Fehlschuss von Saka (19) auf England-Stars los

Saka, der bei seinem Verein FC Arsenal noch nie einen Elfmeter geschossen hatte, war von Southgate als Schütze des entscheidenden fünften Versuchs bestimmt worden - während andere, ältere Spieler gar nicht antraten . "Wenn du (Raheem) Sterling oder (Jack) Grealish bist, kannst du nicht da sitzen und einen jungen Burschen so einen Elfmeter schießen lassen, das geht einfach nicht" , schimpfte der langjährige Mittelfeldstar von Manchester United bei britischen Sender ITV. "Du kannst keinen schüchternen 19-Jährigen vor dir schießen lassen. Sie haben viel mehr Erfahrung, Sterling hat Pokale gewonnen, sie hätten an seiner Stelle schießen müssen. Sie hätten sich hinstellen müssen."

Vor Saka hatten auch die ebenfalls nicht sonderlich erfahrenen Marcus Rashford (23) und Jadon Sancho (21) vergeben , nachdem Kapitän Harry Kane (27) und Abwehrchef Harry Maguire (28) zuvor sicher verwandelt hatten. Sowohl der angeschlagen in das Turnier gegangene Rashford als auch Noch-BVB-Profi Sancho hatten im Turnierverlauf kaum eine Rolle gespielt und waren von Southgate nur eine Minute vor Ende der 120 Minuten eingewechselt worden. Rashford setzte seinen Ball an den Pfosten, Sancho vergab gegen Gianluigi Donnarumma.

Im Anschluss an das Spiel wurden die drei Fehlschützen in den sozialen Medien rassistisch beschimpft. "Wir könnten nicht deutlicher machen, dass jeder, der hinter solch widerlichem Verhalten steckt, als Anhänger unseres Teams nicht willkommen ist. Wir werden tun, was wir können, um die betroffenen Spieler zu unterstützenund drängen zugleich auf die härtestmöglichen Strafen für jeden, der verantwortlich ist", schrieb die englische FA dazu. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP ermittelt die Londoner Polizei wegen "beleidigender und rassistischer" Nachrichten in den sozialen Netzwerken.