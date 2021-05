Vierkampf in La Liga, Dreikampf in Ligue 1: Das ist der Stand in Europas Top-Ligen vor den letzten Spieltagen

Es braucht keinen Blick in die Glaskugel, um vorherzusagen, wer neuer englischer Meister wird: Manchester City ist allen anderen Top-Klubs davongeeilt. Die Mannchschaft von Trainer Pep Guardiola steht nach 33 von 38 Spieltagen mit zehn Punkten Vorsprung vor Stadtrivale United an der Tabellenspitze. Die endgültige Meister-Kür könnte schon nächstes Wochenende vollzogen werden. Dafür müsste City an diesem Samstag (13.30 Uhr) bei Crystal Palace gewinnen, eine Woche später zudem beim FC Chelsea (18.30 Uhr). ManUnited müsste entweder am Samstag gegen Liverpool (17.30 Uhr) oder am Sonntag darauf bei Aston Villa (15.05 Uhr, alle Spiele Sky) patzen.

In Spanien ist der Titelkampf so spannend wie in keiner anderen Liga. Gleich vier Teams, die innerhalb von drei Punkten liegen, haben vor den letzten fünf Spieltagen noch die Chance, Meister zu werden: Atlético Madrid (73 Punkte), Real Madrid, der FC Barcelona (beide 71) und FC Sevilla (70). Besonders Sevilla um Ex-Real-Madrid-Coach Julen Lopetegui sollte man im Vierkampf nicht außer Acht lassen. Während Atlético (1:2 gegen Bilbao), Real (0:0 gegen Betis Sevilla) und auch der FC Barcelona (1:2 gegen Granada) in ihren letzten Spielen Punkte liegen ließen, robbte sich Sevilla mit einer grandiosen Serie an das Top-Trio heran. Das Lopetegui-Team ist seit Mitte März ungeschlagen, gewann zuletzt fünf Spiele in Folge und mauserte sich damit zum ernstzunehmenden Titelkandidaten.

Da in der La Liga bei Punktegleichheit der direkte Vergleich vor der Tordifferenz zählt, hat der amtierende Champion Real trotz zwei Punkten Rückstands auf den Stadtrivalen einen kleinen Vorteil. Gegen Atlético und Barcelona entschieden die Königlichen die direkten Duelle nach Hin- und Rückspiel bereits für sich. Entscheidend wird die Partie gegen Sevilla am 9. Mai sein. Vorteil für die Mannschaft des deutschen Spielmachers Toni Kroos: Das Hinspiel in der Rückrunde entschied Real in Sevilla mit 1:0 für sich. Auch die Titelkonkurrenten Barcelona und Atlético spielen am gleichen Wochenende gegeneinander. Hier hat die Elf von Trainer Diego Simeone (Hinspiel: 1:0) einen leichten Vorteil, wenn es um den direkten Vergleich geht. Der Abstand des Spitzen-Quartetts auf den Rest der Liga ist enorm. So trennen Sevilla und Real Sociedad auf dem ersten Europa-League-Platz bereits 17 Zähler.

Serie A (Italien)

Neun Jahre warten die italienischen Tifosi inzwischen darauf, dass Serien-Meister Juventus Turin vom Thron gestoßen wird. In diesem Jahr dürfte es nun so weit sein: Inter Mailand hat nur noch wenige Meter zu gehen, um die erste Meisterschaft seit 2010 einzutüten. Die "Nerazzuri" stehen fünf Spieltage vor Schluss elf Punkte vor Atalanta Bergamo einsam an der Spitze der italienischen Beletage. Mit einem Sieg am Samstagabend (18 Uhr) auswärts beim FC Crotone könnte die Mannschaft von Trainer Antonio Conte schon alles perfekt machen: Bergamo um Nationalspieler Robin Gosens könnte mit drei Punkten am Sonntag in Sassuolo (15 Uhr) dann maximal noch Punktgleichheit erreichen. Da in Italien allerdings der direkte Vergleich vor der Tordifferenz gewertet wird, wäre Inter Meister – die Duelle gegen Bergamo (1:1 und 1:0) entschieden die Mailänder unter dem Strich für sich.

Serien-Sieger Juventus muss indes gar um die Qualifikation für die Champions League bangen. Die "Alte Dame" um Superstar Cristiano Ronaldo ist nur noch Tabellen-Vierter – punktgleich mit dem Fünften AC Mailand. Am nächsten Wochenende steht am Sonntag (20.45 Uhr, alle Spiele DAZN) das womöglich vorentscheidende Duell an. Im Keller stehen zwei Absteiger schon so gut wie fest: Die AC Parma und Crotona haben elf (Parma) beziehungsweise 13 (Crotone) Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Benevento auf Platz 18 hat aber noch gute Chancen auf die Rettung: Zwischen Platz 14 und Platz 18 trennen die Teams nur drei Punkte.