"Ich wollte schießen": England-Spieler Jack Grealish weist nach Elfmeter-Fiasko Drückeberger-Vorwürfe zurück

Wegen der kuriosen Auswahl seiner Schützen im Elfmeterschießen des EM-Finals gegen den neuen Europameister Italien steht England-Trainer Gareth Southgate massiv in der Kritik. Warum schossen (und verschossen) nach den sicher verwandelten Versuchen von Kapitän Harry Kane (27) und Abwehrchef Harry Maguire (28) drei unerfahrene offensive Jungstars? Warum mussten die kurz zuvor eingewechselten Marcus Rashford (23) und Jadon Sancho (21) sowie Teenager Bukayo Saka (19) die Last der Verantwortung tragen und wo waren gestandene Stars wie Raheem Sterling (26), John Stones (27) oder Jack Grealish (25)? Diese Frage warf unter anderem Mittelfeld-Legende Roy Keane auf und kritisierte die erfahrenen Spieler scharf - nicht ohne Gegenrede.

Am Montagmittag meldete sich Grealish auf Twitter zu Wort - und widersprach Keanes Vorwurf, er habe sich wie einige andere Spieler vor der Verantwortung gedrückt. "Ich habe gesagt, ich wollte schießen", twitterte der Offensivspieler von Aston Villa, der einen Tweet mit den Aussagen von Keane zitierte. Dabei nahm er auch Southgate in Schutz. "Der Trainer hat im Turnierverlauf so viele richtige Entscheidungen getroffen und das auch in der Nacht wieder getan", sagte Grealish. "Ich akzeptiere nicht, dass Leute jetzt sagen, dass ich keinen Elfer schießen wollte - obwohl ich gesagt habe, dass ich es tun werde."