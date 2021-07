England-Stars Kane und Henderson mahnen trotz Ukraine-Sieg - Ballack sieht "Klassenunterschied"

Das war ein echter Spaziergang ins Halbfinale: England darf weiter von der Heim-Krönung bei dieser Europameisterschaft träumen. Angeführt von ihrem Torjäger Harry Kane machten die Three Lions am Samstagabend in Rom gegen einen maßlos überforderten Gegner mit einem 4:0 (1:0) ihren ersten EM-Halbfinal-Einzug seit 25 Jahren perfekt. Nächster Kontrahent am kommenden Mittwoch im Wembley-Stadion ist Dänemark, das in Spiel zuvor 2:1 gegen Tschechien gewonnen hatte. Die Ukraine war kein echter Gradmesser für die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate. "Das ist ein Superabend, ein großer Tag für den Fußball. Es wartet nun ein großes Match auf uns", sagte Kane nach Abpfiff voller Selbstvertrauen. Anzeige

Und über das dürften die Engländer nun zur Genüge verfügen. Vier Tage nach dem 2:0 im Achtelfinale gegen Deutschland erzielten Kane mit einem Doppelpack (4./50 Minute), Abwehrchef Harry Maguire (46.) und der kurz zuvor eingewechselte Jordan Henderson (63.) die Treffer für die Engländer, die vor allem in der zweiten Halbzeit auch offensiv überzeugten. Von der Ukraine von Andriy Shevchenko kam viel zu wenig für die nächste Überraschung bei dieser EM und den allerersten Halbfinal-Einzug bei einem großen Turnier. England blieb damit weiter ohne Gegentor. "Es war schlussendlich ein Klassenunterschied. Die Engländer haben dem Druck souverän standgehalten, sie waren zu keiner Phase des Spiels in Gefahr", befand der ehemalige Chelsea-Star Michael Ballack bei Magenta TV.

Southgate: Dänemark-Halbfinale wird "schwierigstes Spiel"

Und auch die England-Profis selbst gerieten ins Schwärmen: "Halbfinale, das ist eine Riesenleistung, sensationell. Wir hoffen, dass es so weiter geht. Wir wollen nicht nur ins Halbfinale, wir wollen den großen Coup landen", jubelte Englands Abwehrchef und Torschütze Maguire, der gleichzeitig auch mahnte: "Es ist eine Riesen-Leistung. Wir wollen aber nicht übertreiben, haben ein großes Match vor uns. Man hat heute gesehen, was wir für Fortschritte gemacht haben." Auch Kane und Henderson warnten davor, jetzt zu überdrehen: "Du musst aufpassen, dass du dich nicht mitreißen lässt. Es ist ein großes Match, das auf uns zukommt", so Torjäger Kane. Henderson: "Wir müssen jetzt das nächste Spiel im Auge haben.Wir wissen, wie gefährlich Dänemark als Gegner ist."