England-Trainer Phil Neville mit Wutrede nach Kamerun-Streik: "Habe mich für sie geschämt"

"Ich habe mich für sie geschämt. Es hat sich nicht wie Fußball angefühlt, um ehrlich zu sein. In puncto Verhalten war das kein Weltmeisterschafts-Achtelfinale, dass ich im Fußball sehen will", sagte Neville kurz nach dem Match, das Steph Houghton (15. Minute), Ellen White (45.+4) und Alex Greenwood (58.) für die Engländerinnen entschieden.

Begleitet von heftigen Protesten der Gegnerinnen aus Kamerun zog England bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich ins Viertelfinale ein. Das Team von Trainer Phil Neville setzte in Valenciennes nach mehreren Eingriffen des deutschen Videoreferees Bastian Dankert mit 3:0 (2:0) durch. Der 42-jährige Ex-Profi kritisierte das Verhalten der Afrikanerinnen nach dem Spiel heftig.

Ich habe dafür kein Verständnis. Regeln sind Regeln. Darüber haben die Schiedsrichterinnen in den letzten drei Wochen 350.000 Mal gesprochen. Das Verhalten war falsch, weil dieses Bild vom Frauenfußball über eine Mannschaft, die den Platz betritt und sich dann weigert zu spielen, in die ganze Welt rausgeht", meinte Neville, der mögliche Folgen des Verhaltens aufzeigte: "Junge, fußballinteressierte Mädchen in der ganzen Welt sehen dieses Verhalten. Meine Tochter möchte auch Fußballerin werden. Und wenn sie so etwas sieht, dann denkt sie: ´Nein, ich möchte kein Fußball spielen´."