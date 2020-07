England trauert um einen Weltmeister: Leeds-Legende Jack Charlton gestorben

Englands Fußball trauert: Wie am Samstag bekannt wurde, ist der ehemalige Nationalspieler und Trainer Jack Charlton am Freitag im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Weltmeister von 1966 sei nach einer langen, schweren Krankheit friedlich eingeschlafen, teilte seine Familie mit. "Sein Verlust wird ein großes Loch in unserem Leben hinterlassen, aber wir sind dankbar für ein Leben voller glücklicher Erlebnisse", hieß es in der Mitteilung.