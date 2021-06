Nur noch zwei Gruppen offen: Diese Teams sind bereits für das EM-Achtelfinale qualifiziert

Das Rennen um das Achtelfinale bei der Europameisterschaft ist kurz vor dem Ende der Gruppenphase in vollem Gange. Für die englische Nationalmannschaft war der Einzug in die K.o.-Phase indes bereits vor dem Vorrunden-Finale klar. Dank eines 1:0-Erfolgs gegen Tschechien schoben sich die "Three Lions" jedoch noch auf Rang eins von Gruppe D und stehen somit als Gruppensieger in der Runde der letzten 16. Dahinter zeigte Kroatien am Ende den längsten Atem und schaffte zum Abschluss der Gruppenphase durch ein 3:1 gegen Schottland den Sprung auf Platz zwei, verdrängte damit Tschechien, das als einer der vier besten Dritten dennoch in der nächsten Runde steht.

