"Respekt erst wieder erarbeiten": Thomas Müller gibt Plan für Achtelfinal-Kracher gegen England vor

Jetzt gilt es für die deutsche Nationalmannschaft - und Thomas Müller marschiert voran: Der DFB-Antreiber sieht Deutschland vor einer großen mentalen und charakterlichen Prüfung im EM-Achtelfinale gegen England. "Wir müssen uns den Respekt und das Aufschauen zum deutschen Fußball erst wieder erarbeiten", sagte der 31 Jahre alte Nationalspieler am Samstag in der ARD. Bisher habe sein Team bei dieser Europameisterschaft - wie auch Kontrahent England - unterschiedliche Leistungen angeboten. "Wie bei allen Mannschaften auf diesem Niveau ist es so: Es entscheidet ein Stück die Tagesform", erklärte Müller zum Spiel am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) in London. Anzeige

Laut Müller wird der Achtelfinal-Kracher auch ein Spiel, bei dem es auf die Psyche der Spieler ankommen wird. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass es auch mental eine Prüfung wird. Aber wir wollen natürlich auch immer wieder in diese englische Turnierwunde reinstechen. Wir wollen sie unsicher machen", sagte Müller bei Magenta TV in Anspielung auf die Fußball-Historie. Die Three Lions scheiterten bei großen Turnieren immer wieder vorzeitig, auch gegen Deutschland. "Die Engländer versuchen, sich ein bisschen Selbstbewusstsein einzureden", bemerkte der DFB-Comebacker - Angst vor dem Erzrivalen müsse das DFB-Team aber keine haben: "Ich sehe uns absolut in der Lage, England zu schlagen - auch wenn die gut sind."

Zwar wisse sein Team, "dass wir noch nicht perfekt Fußball gespielt haben" bei diesem Turnier, meinte Müller. Doch der am Mittwoch mit einem späten 2:2 gegen Ungarn gerade noch abgewendete Vorrunden-K.o. ändere nichts am Glauben an die eigene Stärke: "Wir haben schon Selbstvertrauen. Wir spüren, dass wir absolute Lust darauf haben, so eine Leistung wie gegen Portugal nochmal rauszuhauen." In der Gruppe hatte das deutsche Nationalteam Titelverteidiger Portugal mit 4:2 besiegt. "Wenn man ehrlich ist, dann hatten wir unser bisheriges Highlight gegen Portugal - das war ja offensichtlich", so Müller weiter. "Was uns schon geärgert hat, war, dass wir gegen Ungarn zwei Tore kassiert haben. Das hat den Spielverlauf auch mehr als Nerven-aufreibend werden lassen."