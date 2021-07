Kane & Co. zerlegen Ukraine: England komplettiert EM-Halbfinale und träumt weiter vom Titel

Die englische Nationalmannschaft darf weiter auf den ersten Titel bei einem großen Turnier seit der WM 1966 hoffen. Die Three Lions haben mit einem ungefährdeten 4:0 (1:0)-Sieg gegen die Ukraine das Viertelfinale der Europameisterschaft für sich entschieden und damit als letzte Mannschaft das Ticket für das Halbfinale gelöst. Im Olympiastadion in Rom schoss Kapitän Harry Kane die Briten, die im Achtelfinale Deutschland aus dem Wettbewerb geworfen hatten, vor 16.000 Zuschauern bereits in der vierten Minute in Führung, nach der Pause erhöhte Harry Maguire (46.) per Kopf, ehe Kane (50.) alles klar machte. Der eingewechselte Jordan Henderson (64.) schraubte das Ergebnis mit seinem ersten Länderspieltor im 62. Länderspiel und dem dritten Kopfballtreffer Englands in die Höhe. Am Mittwoch ist im Semifinale in Wembley nun Dänemark der Gegner, das sich zuvor in Baku gegen Tschechien (2:1) durchgesetzt hatte. Anzeige

Southgate hatte erstmals bei der EM in seiner Startelf auf Noch-BVB-Profi Jadon Sancho gesetzt, dessen bevorstehender Wechsel zu Manchester United unter der Woche durchgesickert war. Außerdem rückte Mason Mount für Kieran Trippier ins Spiel, womit eine System-Umstellung einherging: Statt des gegen Deutschland erfolgreichen Systems mit Dreierkette operierten die Engländer nun wieder mit einer Viererkette. Ukraine-Trainer Andrey Shevchenko tauschte im Vergleich zum 2:1 gegen Schweden nur einmal, für Taras Stepanenko spielte Vitali Mykolenko. Sein Team hatte sich bei der vom deutschen Schiedsrichter Felix Brych geleiteten Partie in ihrem 5-3-2 kaum sortiert, da legten die Briten schon los, die zum ersten Mal bei der EM nicht in London aktiv waren, trotz coronabedingter Reisewarnungen und eines gestoppten Ticketverkaufs der UEFA in Rom aber doch lautstark von ihren Fans unterstützt wurden.

Es war eine Kombination der beiden Torschützen vom 2:0 gegen Deutschland, die Ukraines anfängliche Beton-Verteidigung schon nach vier Minuten überwand. Raheem Sterling tankte sich auf der linken Seite gegen mehrere Gegenspieler durch und steckte überragend zu Kane durch, der seinen Bewachern enteilte und den Ball an Ukraine-Torwart Heorhi Bushcan vorbei ins Tor schob - das 1:0, das die zahlreich vertretenen englischen Fans in Rom in Jubelstürme versetzte und gleichzeitig Shevchenkos Abwehr-Matchplan frühzeitig über den Haufen warf. Logisch, dass die Osteuropäer brauchten, um sich zu schütteln. Anders die Three Lions, die weiter mit viel Ballbesitz operierten und um Spielkontrolle bemüht waren.





Ukraine vor der Pause besser - England schlägt danach zu Lebenszeichen sendete die ukrainische Offensive nur sporadisch. Die beste Chance hatte Roman Yaremchuk, dessen Schuss von Jordan Pickford zur Ecke abgeblockt wurde (17.). Es dominierte jedoch England. Einen Gewaltschuss von Declan Rice konnte Bushcan mit letzter Kraft abwehren (33.). Und Sancho? Der war im englischen Offensivquartett zunächst der Unauffälligste, hatte jedoch ebenfalls eine Top-Chance zum 2:0, als er mit einem Drehschuss in Bushcan seinen Meister fand (40.). Brych entschied auf Abseits; bei einem Treffer hätte sich Videoschiedsrichter Marco Fritz aber wohl noch einmal gemeldet. Vor der Pause kamen dann doch nochmal die Ukrainer auf, die nach einem frühen verletzungsbedingten Wechsel (Tsygankov kam für Kryvtsov) auf Viererkette umstellten und fortan viel zielstrebiger im Offensivspiel agierten. Mykola Shaparenko schoss nach einem Gewusel im englischen Strafraum rechts vorbei (43.).