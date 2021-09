Boris Johnson verurteilt rassistische Beleidigungen bei England-Spiel: "Schändliches Verhalten"

Der britische Premierminister Boris Johnson hat mutmaßliche rassistische Beleidigungen gegen englische Nationalspieler beim Länderspiel in Ungarn kritisiert. "Ich fordere die FIFA auf, energische Maßnahmen gegen die Verantwortlichen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass diese Art von schändlichem Verhalten endgültig aus dem Spiel entfernt wird", twitterte der Regierungschef am Freitag an die Adresse des Weltverbands. "Es ist völlig inakzeptabel, dass England-Spieler gestern Abend in Ungarn rassistisch beleidigt wurden." Anzeige

Zuvor hatte bereits der englische Verband FA Ermittlungen der Europäischen Fußball-Union UEFA gefordert. Nationaltrainer Gareth Southgate kritisierte die Vorfälle ebenfalls als "inakzeptabel". "Obwohl manche Menschen in ihren Denkweisen und Vorurteilen feststecken, werden sie am Ende die Dinosaurier sein, weil die Welt sich modernisiert", sagte er. Ungarns Bevölkerung sei bei weitem nicht so vielfältig wie die britische, sagte Southgate. Es sei daher "unvermeidlich", dass die "Denkweise" anders sei als etwa in Großbritannien. Der Trainer räumte allerdings ein, die Beleidigungen auf der Bank nicht mitbekommen zu haben. England gewann das Spiel am Donnerstagabend in Budapest mit 4:0.