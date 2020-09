Damen-Besuch auf dem Zimmer: England-Youngster Greenwood und Foden nach Hause geschickt

Am vergangenen Samstag hatten die beiden Youngster Mason Greenwood (20) und Phil Foden (18) beim 1:0 gegen Island in der Nations League noch ihr Debüt für die englische Nationalmannschaft gegeben. Ein zweiter Einsatz für die "Three Lions" kommt nun vorerst nicht zu Stande. Die beiden Jung-Nationalspieler wurden von Trainer Gareth Southgate vor dem zweiten Nations-League-Spiel gegen Dänemark nach Hause geschickt. Der Grund: Greenwood und Foden hatten während ihres Aufenthalts im Mannschaftshotel unerlaubten Damen-Besuch und verstießen damit gegen die strengen Corona-Richtlinien.

Öffentlich wurde der Verstoß im isländischen Medium "DV", das am Montag die Snapchat-Stories von zwei Frauen, die sich in den Zimmern der beiden England-Profis befanden, veröffentlichte. Greenwood und Foden fehlten am Montag beim Mannschaftstraining der Engländer - laut Trainer Gareth Southgate eine Reaktion auf die Nachricht. "Wir mussten sehr schnell entscheiden, dass sie keine Interaktion mit dem Rest des Teams haben und deshalb nicht trainieren konnten", sagte der 50-Jährige in einem Statement gegenüber BBC. "Angesichts der Verfahren, die wir jetzt befolgen müssen, müssen sie separat nach England zurückreisen", so der England-Coach weiter. Beim kommenden Nations-League-Spiel muss Southgate also ohne das Duo auskommen.