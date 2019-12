Engländer in Leipzig: Als Tottenham im UEFA-Pokal beim 1. FC Lok zu Gast war

Leipzig. Er ist bislang der einzige Leipziger, der den Tottenham Hotspur ein Tor „eingeschenkt“ hat. Wolfram Löwe sorgte am 10. April 1974 dafür, dass Lok Leipzig gegen die Londoner im Halbfinalhinspiel des UEFA-Cups beim 1:2 zum Ehrentreffer kam. Erinnern kann er sich an dieses Tor vor 75.000 Zuschauern im Zentralstadion nicht mehr, dafür umso mehr daran, dass er mit dem 1. FC Lok im Rückspiel durchaus noch den Finalleinzug hätte schaffen können. „Allein ich hatte drei dicke Möglichkeiten, doch Tottenham-Keeper Pat Jennings hielt da wie auch bei Kopfballchancen von meinem Sturmkollegen Hans-Bert Matoul leider großartig“, bedauert der heute 74-jährige, wie er selbst sagt, nicht mehr ganz so flinke Flügelstürmer von einst noch immer ein bisschen.