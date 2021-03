Pressestimmen zur Krise von Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool: "Angstfaktor deutlich verloren"

Die Reds wirkten gegen Fulham erneut unsicher und strahlten im Angriff kaum Gefahr aus. "Liverpool muss noch zehn Kämpfe vor Ende Mai aushalten. Viel mehr Schläge müssen noch eingesteckt werden, bevor die Folter endet", schreibt The Telegraph. Sechs Heimniederlagen in einer Spielzeit kassierte Liverpool zuletzt in der Saison 1953/54, nach welcher der Klub als Tabellenletzter abstieg. Dieses Risiko besteht aktuell zwar nicht, aber die Krise beim Meister verschärft sich. Von den letzten 14 Liga-Spielen haben die Reds nur drei gewonnen. "Eine Niederlage zu Hause kann passieren, sogar zwei oder drei, aber sechs sind eine Schande. Klopp muss den Kopf hinhalten, aber die Verantwortung trägt das Kollektiv", kommentiert die Daily Mail.

Für den englischen Meister FC Liverpool droht die Saison zur Katastrophe zu werden. Das Team von Trainer Jürgen Klopp setzte seine Niederlagenserie im heimischen Stadion an der Anfield Road fort und unterlag am Sonntag verdient mit 0:1 (0:1) gegen den abstiegsgefährdeten FC Fulham. Nach der sechsten Heimpleite hintereinander droht Liverpool den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu verlieren. Muss Klopp sogar um seinen Job bangen? Die englische Presse findet nach der Niederlage deutliche Worte. "Wie viel schlimmer kann diese Saison für Liverpool werden?" , fragt beispielsweise The Telegraph.

Die Premier-League-Tabelle führt Spitzenreiter Manchester City trotzdem weiter mit elf Punkten Vorsprung an. Manchester United verdrängte mit dem Sieg den direkten Konkurrenten Leicester City von Platz zwei und hat gute Chancen auf einen Champions-League-Platz, um den Liverpool nun zittern muss. "'This is Anfield' hat seinen Angstfaktor deutlich verloren", schreibt The Independent. Klopps selbst meinte gegenüber Sky: "Ich muss hier nicht stehen und erklären, dass wir für dieses oder jenes kämpfen." Da sein Team 22 Punkte Rückstand auf City hat und aus den nationalen Pokal-Wettbewerben ausgeschieden ist, bietet die Königsklasse in der laufenden Saison die letzte Titelchance. The Guardian meint: "Die Champions League hat in dieser Saison aufgrund des Zusammenbruchs in der Premier League für Liverpool eine größere Bedeutung erlangt."

In der Champions League hatte Liverpool das Hinspiel gegen RB Leipzig mit 2:0 gewonnen. Auf dem Papier ist das Rückspiel gegen den Tabellenzweiten der Bundesliga ein Heimspiel, wird wegen der Reisebeschränkungen zwischen England und Deutschland aber am Mittwoch (21 Uhr/Sky) erneut in Budapest ausgetragen.