Englische Presse feiert Chelsea-Neuzugang Werner: "Deshalb haben sie das Geld bezahlt"

Die englische Presse kommt nach dem starken Auftritt des deutschen Nationalstürmers Timo Werner gegen Spanien (1:1) kaum noch aus dem Schwärmen heraus: "Genau deshalb haben sie das Geld bezahlt" , titelte etwa die Online-Ausgabe der Boulevard-Zeitung Daily Mail am späten Donnerstagabend. Werner ( SPORT BUZZER-Note 2), der in der kommenden Saison für den FC Chelsea in der Premier League spielen wird , hatte beim unglücklichen Remis der DFB-Elf gegen die Iberer in der 51. Minute den Führungstreffer erzielt und war generell ein Aktivposten der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. Eine Leistung, die bei der Presse auf der Insel bleibenden Eindruck hinterließ. "Sein starker Abschluss zeigt, warum er Chelseas fehlendes Puzzleteil ist" , schrieb das Blatt weiter.

Das Boulevard-Blatt The Sun ging sogar noch einen Schritt weiter. Im Duell Chelsea (Werner) gegen ManUnited (de Gea) stehe es nun schon vor der Saison 1:0. "ManUtd-Keeper De Gea, der in Stuttgart für Spanien im Netz war, wurde überrumpelt, als Werners Versuch mit dem rechten Fuß an ihm vorbeizischte", schrieb die Zeitung. "Er hat gegen de Gea gewonnen, obwohl die Spielzeit noch gar nicht begonnen hat." Der Mirror titelte da etwas zurückhaltender, wenn nicht minder euphorisch: "Chelseas neuer Junge trifft, um den Blues-Fans zu zeigen, was in der Premier League zu erwarten ist." Offenbar eine Menge!