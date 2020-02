Englische Presse über RB Leipzig: Lob für Werner, Bewunderung für Nagelsmann

„Ein extrem beeindruckender junger Trainer“

Mit Lob gegenüber dem Trainer wird in der englischen Presse ebenfalls nicht gegeizt. Melissa Reddy, eine Journalistin vom „Indepdendent“, reiste kürzlich eigens nach Leipzig, um Julian Nagelsmann zu interviewen. Ihr Urteil? „Wenn er seinen Weg weiter geht, wird es bald keinen Schritt mehr geben als den größten.“ Soll heißen: In ein paar Jahren ist der RB -Coach reif wie eine süße Pflaume. Reif genug, um von europäischen Spitzenclubs wie Bayern München oder Real Madrid gepflückt zu werden. Eine Anfrage der Madrilenen hatte er 2018 noch abgelehnt, weil der Schritt zu früh für ihn gekommen wäre, wie er nun zugab.

In einen Artikel des „Guardian“ aus dem Dezember heißt es über den Fußball-Lehrer: „Nagelsmann ist ein extrem beeindruckender und selbstsicherer junger Trainer, dessen Zukunft jenseits der Bundesliga liegen könnte.“ Respekt wird in dem Text auch für RB eingefordert, weil sie „jungen Spielen vertrauen, einen spannenden Trainer fördern und die Hegemonie von Bayern München herausfordern“. Darüber hinaus erwähnt der Guardian positiv, dass Leipzig auf dem Transfermarkt nicht „extravagant“ agiert.

Zugespitzte Darstellung

Auch Kritikpunkte spielen in der Insel-Presse eine Rolle, allerdings nur vereinzelt. Eine Reportage auf der britischen Seite von „ESPN“ beschäftigte sich im Januar ausführlich mit dem Vereinsmodell, dem Sponsoring von Red Bull und der Fankultur – zum Teil etwas zugespitzt und nicht ganz faktengetreu. So unterstellte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer in dem Text, es gebe keine Hardcore-Fans in der Red Bull Arena. „Wo stehen die Hardcore-Fans von Leipzig? Im Westen? Im Norden? Im Süden? Im Osten? Niemand weiß es.“ Von den ultra-affinen Fans aus Sektor B hat Cramer demnach noch nichts gehört.