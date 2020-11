Englischer Ex-Nationalspieler Joleon Lescott vor Comeback in Spanien - für ein Spiel

Das gibt es nicht jeden Tag: Der frühere englische Nationalspieler Joleon Lescott steht beim spanischen Viertligisten Racing Murcia vor seinem Comeback . Der Verein gab am Freitag seine Verpflichtung bekannt. Das verrückte an der Geschichte: Das Arbeitspapier des 38-jährigen Ex-Stars von Manchester City, mit denen er unter anderem zwei Meisterschaften gewann, soll nur für ein Spiel gültig sein.

Der Plan des Vereins: Lescott soll lediglich im Pokalspiel gegen den Erstligisten UD Levante am 16. Dezember aushelfen - obwohl dieser seit drei Jahren kein Spiel auf Profi-Niveau bestritten hat. Der 26-fache Nationalspieler für England spielte in seiner Karriere neben Manchester City auch für Wolverhampton, Everton, West Bromwich Albion, Aston Villa, AEK Athen und Sunderland, ehe er 2017 seine Schuhe an den Nagel hängte. Nun das Comeback.