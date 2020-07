Als erster englischer Klub in der Corona-Krise: Wigan Athletic meldet Insolvenz an 

Der englische Zweitligist Wigan Athletic hat Insolvenz angemeldet. Das berichteten am Mittwoch mehrere britische Medien. Wigan ist seit Beginn der Coronavirus-Pandemie der erste Fußballverein in England , der diesen Schritt geht. Dem FA-Cup-Gewinner von 2013 droht damit auch ein Punktabzug in der laufenden Zweitliga-Saison.

2013 gewann Wigan gegen den Favoriten Manchester City im Finale des FA-Cups mit 1:0. Wenige Tage später stieg der Verein aus der Premier League ab. Es war der erste amtierende Pokalsieger, der aus der höchsten Spielklasse abstieg. Die Rückkehr in die Premier League gelang seitdem nicht. 2015/16 verbrachten "The Latics" eine Saison in der dritten Liga. In der laufenden Spielzeit der Championship (2. Liga) liegt der Klub auf Rang 14.