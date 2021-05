"Bereitet mir enorme Schmerzen": Kolumbien-Star James sauer über Nicht-Nominierung für Copa America

Kolumbien-Star James Rodríguez wird bei den kommenden beiden WM-Qualifikationsspielen und auch bei der Copa América nicht zur kolumbianischen Nationalmannschaft gehören. Das teilte der Verband FCF am Freitag auf seiner Homepage mit. Der Mittelfeldspieler habe sich medizinischen Untersuchungen unterzogen, die ergeben hätten, dass er sich nicht auf dem optimalen Wettkampfniveau befindet, hieß es

Ex-Bayern-Spieler James Rodríguez, der das Saisonende in der Premier League mit dem FC Everton wegen einer Wadenverletzung verpasst hatte, reagierte in einer Mitteilung in sozialen Medien überrascht und enttäuscht, dass man nicht auf ihn zähle und stattdessen gute Genesung wünsche. "Eine Genesung, die ich bereits hinter mir habe und bei der ich viel geopfert habe. Nicht dass Vertrauen des Trainerstabs zu erhalten, bricht mit allem und bereitet mir enorme Schmerzen."