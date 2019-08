Entdecker Gonçalves über Bayern-Superstar Coutinho: "Eine Zehn wie Ronaldinho"

Er hat praktisch den ganzen Tag im Stadion verbracht, weil er Teil der Schule wurde, die der Klub unterhält, und hat Unterricht mit Futsal und Fußball verbunden. Er hat nur nicht trainiert, wenn es in der Schule um etwas ging, da wollte er nicht fehlen. So etwas fällt im brasilianischen Fußball sehr auf.

Am Dienstag trainierte Bayerns neuer Star Philippe Coutinho erstmals an der Säbener Straße . Sein Entdecker Rodney Gonçalves coachte den Brasilianer in der U17 von Vasco da Gama und hat bis heute Kontakt. Er erinnert sich an damals und blickt in die Zukunft.

Dann ging alles sehr schnell ...

Die Einladungen zu den Jugend-Nationalteams kamen regelmäßig, sodass er bald mehr mit der Seleção, zu der auch Neymar gehörte, unterwegs war als mit uns bei Vasco. Aber wir haben zusammen die brasilianische U17-Meisterschaft gegen Santos gewonnen. Er war gerade an Inter Mailand verkauft worden, verließ das Turnier, um den Vertrag zu unterschreiben. Als er zurückkehrte, rief er mich an und sagte, dass er das Finale spielen und es entscheiden wollen würde. Ich sagte ihm, dass das nicht ginge, weil er verkauft worden sei. Da rief er den Vizepräsidenten an. Wir haben mit 2:1 gewonnen, Neymar hat groß aufgespielt, ein Tor gemacht – aber Coutinho hat ein Tor gemacht und eine Vorlage gegeben.

Neymar und Coutinho sind beide 1992 geboren, haben eine lange gemeinsame Geschichte, sind aber sehr unterschiedlich.

Coutinho war schon immer eher schüchtern. Als wir den Titel gegen Santos gefeiert haben, saß Philippe, der gerade Meister geworden und an Inter verkauft worden war, in der Ecke, in sich gekehrt. Neymar, der verloren hatte, wurde von der Menge in den Klamotten seines Sponsors gefeiert. Verglichen mit Neymar, der zum Popstar wurde, hat Cou­tinho länger gebraucht, um die Welt des Fußballs zu verstehen, die ihn umgibt. Er macht auch bis heute mehr sein eigenes Ding.