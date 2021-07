2,5 Millionen Euro für entgangene Ticketeinnahmen: DFB und DFL helfen Landesverbänden mit Solidarleistung

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball-Liga (DFL) stellen den Landesverbänden als Solidarleistung für entgangene Ticketeinnahmen jeweils 1,25 Millionen Euro zur Verfügung. Das beschloss der DFB auf seiner Präsidiumssitzung am Freitag in Frankfurt/Main. Die DFL hatte dies ebenfalls unter der Woche beschlossen. Die Vereinbarung dient dem Ausgleich der coronabedingt entgangenen Beteiligung an den Zuschauereinnahmen für die Rückrunde der Saison 2020/2021.

