Enthüllt: Schalke 04 wollte Douglas Santos vom HSV - Brasilianer im Sommer weg?

Santos wollte zu Schalke wechseln

Doch wenn der direkte Wiederaufstieg in dieser Saison geschafft wird, soll Douglas Santos auch finanziell zur Lebensversicherung werden. Rund 20 Millionen Euro will der HSV für den Olympiasieger einnehmen. Und er selbst will natürlich am liebsten in der Champions League spielen. "Der Verein muss auch Verständnis für meine Situation und Ambitionen haben. Ich habe meine Träume, daran wird sich nichts ändern", sagte er dem Kicker.