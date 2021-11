Nach Entlassung als Co-Trainer bei Hertha BSC: Andreas Neuendorf vom DFB für ein Spiel gesperrt

Andreas Neuendorf wurde unmittelbar im Anschluss an seine Entlassung als Co-Trainer bei Hertha BSC für ein Liga-Spiel gesperrt. Das gab der DFB am Montag nach der Entscheidung des Sportgerichts bekannt. Neuendorf hatte gegen den FC Augsburg am vergangenen Spieltag die Rote Karte erhalten.