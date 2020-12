Entlassung steht wohl kurz bevor: Mainz 05 sagt Pressekonferenz mit Trainer Jan-Moritz Lichte ab

Jetzt könnte alles ganz schnell gehen: Kurz vor dem Pokalspiel gegen den VfL Bochum deutet beim Bundesligisten FSV Mainz 05 alles auf eine Trennung von Trainer Jan-Moritz Lichte hin. Der Verein sagte am Dienstag die für 12 Uhr geplante Pressekonferenz für die Partie am Mittwoch (20.45 Uhr, Sky) mit dem 40-Jährigen kurzfristig ab - und kündigte ein Statement der Klub-Führung im Laufe des Tages an.

