Woran hat es gelegen? Daran ist Mirko Slomka bei Hannover 96 gescheitert

Voller Tatendrang trat Mirko Slomka seine zweite Amtszeit im Sommer bei 96 an - nur wenige Monate später ist sie schon wieder vorbei. Nach dem gruseligen 1:1 vom Freitagabend gegen Sandhausen entschied sich 96, den Trainer zu entlassen. "Leider ist es nicht gelungen, die Entwicklung der Mannschaft so voranzutreiben, wie wir es uns gewünscht haben", sagte Sportdirektor Jan Schlaudraff, der Slomka das Aus am Sonntagmittag in einem persönlichem Gespräch mitteilte. Schlaudraff soll nun Gespräche mit Nachfolge-Kandidaten führen.

Und die müssen einiges besser machen als Slomka. Der Trainer ist zwar sicher nicht alleine Schuld am 96-Absturz in der 2. Liga - er war fleißig, akribisch und engagiert. Aber es gibt auch Kritik an ihm. Slomka hat von sechs Heimspielen keines gewonnen, kassierte unter anderem eine ganz schlimme Heimklatsche gegen Nürnberg (0:4). "Insbesondere sechs Heimspiele ohne einen einzigen Sieg sind unterm Strich einfach zu wenig", sagte Schlaudraff. Dazu kommt die Kritik, dass die Mannschaft nicht fit genug sei. Auch gegen Sandhausen konnten die 96-Profis in der Schlussphase nicht mehr nachlegen, wirkten platt.

Slomka hat zu lange gebraucht, um eine funktionierende Einheit und Systematik auf dem Platz zu finden. In den ersten Spieltagen tauschte er immer wieder Personal und System durch, eine klare Handschrift und eine Entwicklung der Mannschaft war nicht zu erkennen. Keine Handschrift erkennbar, zu ruhig an der Seitenlinie An der Seitenlinie wirkte Slomka nicht teilnahmslos, aber für eine Mannschaft die offenbar Feuer braucht, war Slomka nicht gerade der brodelnde Vulkan in der Coachingzone. Aber: Slomka hat seine Mannschaft erst spät komplett gehabt (Aogo, Stendera), was die Arbeit nicht erleichtert hat. Durch den von Profiboss Martin Kind verordnetem Sparkurs waren Sportdirektor Schlaudraff bei Transferausgaben die Hände gebunden - was jetzt am Ende Slomka ausbaden muss. Und mit dem Sparkurs wird auch der nächste Trainer klarkommen müssen...

