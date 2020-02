Entlassung oder Rücktritt bei Werder Bremen? Florian Kohfeldt: "Vielleicht hat einer die Konsequenzen zu tragen"

Nach dem neuerlichen Rückschlag in Leipzig stellte Kohfeldt auch grundsätzliche Fragen - er scheint sich durchaus mit der Möglichkeit einer Entlassung oder eines Rücktritts zu beschäftigen. Zu diesem sei er bereit, "wenn ich das Gefühl hätte, dass ich keine sportliche Lösungen mehr habe für die Mannschaft. Oder dass die Mannschaft dem, was ich vorgebe, nicht mehr folgt. Beides ist aber definitiv nicht der Fall." Kohfeldt gibt sich trotz der Krise kämpferisch, muss in den anstehenden Spielen gegen Dortmund, Frankfurt und Hertha aber unbedingt punkten.